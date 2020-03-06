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Три ребенка госпитализированы с корью в Оренбурге

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В Оренбурге госпитализировали троих детей с корью. Все они приехали из Узбекистана.

Как сообщили РИА «Оренбуржье» в областном министерстве здравоохранения, дети приехали в город уже заболевшими. Выяснилось, что прививку от кори им не делали.

Сейчас дети вместе со своими матерями находятся в Оренбургской городской больнице №6. Медики взяли под наблюдение людей из ближайшего круга общения заболевших.

В лечебном учреждении карантин не введен, пациенты обслуживаются в штатном режиме.

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