Задержан подозреваемый во взрыве у посольства США в Тунисе
Правоохранители Туниса задержали подозреваемого в причастности к организации взрыва у американского посольства. Об этом сообщила в пятницу, 6 марта, местная радиостанция Mosaiquefm.
Продолжаются поиски возможных злоумышленников в северном пригороде столицы страны.
Согласно новым данным, двое террористов-смертников провели атаку у входа в посольства США. Пострадали пять человек, погиб один сотрудник службы безопасности. Оба боевика также погибли. Ранее сообщалось, что нападение совершил один человек.
В июне 2019 года девять человек пострадали в результате двух взрывов в столице Туниса. Первая атака была направлена против патрульной машины полиции.