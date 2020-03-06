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Задержан подозреваемый во взрыве у посольства США в Тунисе

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Фото: REUTERS/Zoubeir Souissi
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Правоохранители Туниса задержали подозреваемого в причастности к организации взрыва у американского посольства. Об этом сообщила в пятницу, 6 марта, местная радиостанция Mosaiquefm.

Продолжаются поиски возможных злоумышленников в северном пригороде столицы страны.

Согласно новым данным, двое террористов-смертников провели атаку у входа в посольства США. Пострадали пять человек, погиб один сотрудник службы безопасности. Оба боевика также погибли. Ранее сообщалось, что нападение совершил один человек.

В июне 2019 года девять человек пострадали в результате двух взрывов в столице Туниса. Первая атака была направлена против патрульной машины полиции.

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