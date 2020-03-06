Прямой эфир

Блогер Манукян назвал средний счет за ужин с Бузовой

0
Фото: Instagram/buzova86
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Блогер и певец Давид Манукян, известный под псевдонимом DAVA, опроверг слухи о том, что его возлюбленная Ольга Бузова содержит его материально. В интервью на YouTube-канале «Алена, блин!» 5 марта Манукян раскрыл, сколько тратит на ужин с телеведущей.

«Я трачу много денег на свой продакшн и столько же трачу на Олю. Понимаю, что у нее есть уровень, и стараюсь не водить ее в простые места», — признался DAVA.

По словам исполнителя, за один ужин со своей дамой он может заплатить от 20 до 80 тыс. рублей. Также блогер отметил, что они с Бузовой живут вместе, но не в ее квартире, отмечает «Федеральное агентство новостей».

DAVA также рассказал, как завязались их отношения с телеведущей. Прошлой зимой Бузова сама обратила на него внимание после выхода его песни «Буду пьяным», после чего пригласила его сыграть главную роль в своем видео «Лайкер». DAVA сообщил, что они с Бузовой сближались постепенно. Когда их чувства стали слишком очевидны, пара приняла решение съехаться, пишет сайт kp.ru.

В конце января в СМИ появилась информация, что Ольга Бузова согласилась выйти за Давида Манукяна замуж. Официально пара о своих планах не объявляла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бузову раскритиковали за новую песню
Бузова рассказала о планах по сотрудничеству с Жан-Полем Готье

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020