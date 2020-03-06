Блогер Манукян назвал средний счет за ужин с Бузовой

Блогер и певец Давид Манукян, известный под псевдонимом DAVA, опроверг слухи о том, что его возлюбленная Ольга Бузова содержит его материально. В интервью на YouTube-канале «Алена, блин!» 5 марта Манукян раскрыл, сколько тратит на ужин с телеведущей.

«Я трачу много денег на свой продакшн и столько же трачу на Олю. Понимаю, что у нее есть уровень, и стараюсь не водить ее в простые места», — признался DAVA.

По словам исполнителя, за один ужин со своей дамой он может заплатить от 20 до 80 тыс. рублей. Также блогер отметил, что они с Бузовой живут вместе, но не в ее квартире, отмечает «Федеральное агентство новостей».

DAVA также рассказал, как завязались их отношения с телеведущей. Прошлой зимой Бузова сама обратила на него внимание после выхода его песни «Буду пьяным», после чего пригласила его сыграть главную роль в своем видео «Лайкер». DAVA сообщил, что они с Бузовой сближались постепенно. Когда их чувства стали слишком очевидны, пара приняла решение съехаться, пишет сайт kp.ru.

В конце января в СМИ появилась информация, что Ольга Бузова согласилась выйти за Давида Манукяна замуж. Официально пара о своих планах не объявляла.