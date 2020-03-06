Путин пообещал 1 млн рублей на поддержку каждой многодетной семьи

Общий объем средств на поддержку каждой семьи с тремя и более детьми составит более 1 млн рублей. Об этом в пятницу, 6 марта, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представительницами общественности Иваново.

Также, по словам российского лидера, он готовит указ, направленный на облегчение процедур получения социальных пособий на детей от трех до семи лет. Документ будет подписан в ближайшее время, отметил глава государства.

«Сейчас как раз готовится указ президента, и ваш покорный слуга должен будет подписать его в самое ближайшее время, и мы рассчитываем на то, что все технические процедуры будут наименее обременительными», — цитирует Путина ТАСС.

Как пояснил президент РФ, гражданам достаточно будет написать заявление, а в дальнейшем оформление пособия будет идти в электронном виде.

Ранее в пятницу Путин прибыл в Иваново. Глава государства посетил детскую поликлинику №6 и осмотрел несколько врачебных кабинетов. Ранее в этот же день российский лидер заявил на встрече с лидерами фракций Госдумы, что по всей стране нужно соблюдать высокие стандарты в социальной сфере.