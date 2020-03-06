Около 320 тыс. цветов привезли в Челябинскую область перед 8 марта

В Челябинскую область завезли около 320 тыс. срезов цветов к Международному женскому дню. Все партии проверены на наличие фитосанитарных документов.

По данным Россельхознадзора, главными цветами грядущего праздника в регионе стали розы. Их завезено порядка 260 тыс. штук. В основном цветы поступили из Московской области, куда, в свою очередь, их привезли из разных регионов России и других стран. Об этом сообщает 1obl.ru.

Все цветы прошли растаможку в международных аэропортах. В частности, из Нидерландов привезено 6,5 тыс. хризантем.

Всего на прилавки поступит порядка 320 тыс. срезов цветов и 14 тыс. растений в горшках.