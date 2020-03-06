Мошенники похитили с карты жителя Оренбурга свыше 200 тыс. рублей

В Оренбурге мошенники похитили свыше 200 тыс. рублей с карты местного жителя. Об этом 6 марта сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

В полицию обратился 25-летний мужчина, который рассказал, что ему поступил звонок от неизвестного. Абонент представился сотрудником службы финансового контроля банка и сообщил, что с его счета якобы пытались украсть деньги. Таким образом злоумышленник убедил потерпевшего сообщить ему данные карты и код из SMS.

Позднее владелец карты получил сообщение о списании 218 тыс. рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело, пишет Ria56.

3 марта сообщалось, что сотрудницу банка заподозрили в оформлении лишних кредитов в Рассказово.