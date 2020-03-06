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Ограничение движения грузовиков введут в Удмуртии

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В Удмуртии весной и летом будут действовать ограничения для грузовиков. Движение тяжелого транспорта запретят при неблагоприятных погодных условиях.

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, с 5 апреля по 4 мая будет ограничено движение транспорта с превышением нагрузки на ось. Кроме того, с 20 мая по 31 августа грузовики смогут передвигаться по асфальтовым дорогам только по ночам, если дневная температура воздуха будет превышать 32 градуса. Об этом сообщает ИА «Сусанин». Ограничения распространяются на дороги регионального и межмуниципального значения.

Специалисты пояснили, что ограничения связаны с тем, что при весенних погодных условиях, а также в жару несущая способность дорог снижается.

Ранее сообщалось, что аналогичные ограничения были приняты в Самарской области. Они начнут действовать с 1 апреля.

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