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Восьмилетний мальчик разбился в результате падения с 20-го этажа в Петербурге

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Фото: соцсети
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В Санкт-Петербурге восьмилетний мальчик погиб в результате падения с 20-го этажа. Он выпал из окна квартиры. Об этом 6 марта сообщил «Пятый канал».

Трагедия произошла днем 5 марта на улице Оптиков в Приморском районе города. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 39-летняя мать ребенка проводила сына из школы до подъезда дома, отправила его переодеваться, чтобы потом отвести его на тренировку по дзюдо, а сама осталась ждать на улице, отмечает «Федеральное агентство новостей». Мальчик зашел в подъезд и, по невыясненным причинам, выпал из окна квартиры, которую снимает семья. От полученных травм он скончался в машине скорой помощи.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Как пишет сайт kp.ru, семья не стояла на учете как неблагополучная. Отмечается, что родители погибшего ребенка в настоящее время находятся в процессе развода.

В конце февраля в Приморском крае три студентки попытались выбраться из окна общежития в ночное время по связанным простыням, но упали с высоты четвертого этажа. Пострадавших госпитализировали с множественными травмами.

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