Иномарка сбила двух пешеходов на дороге в Рязани

В Рязани проводится проверка по факту наезда автомобиля Ford Kuga на двух пешеходов. От полученных травм девушка скончалась на месте.

ДТП произошло на Южной окружной дороге. По данным Госавтоинспекции, 32-летний мужчина, управляя автомобилем Ford Kuga, совершил наезд на двух человек. 27-летняя девушка скончалась на месте, 39-летнего мужчину доставили в больницу. Об этом сообщает ИА «7 новостей».

Известно, что наезд произошел вне зоны пешеходного перехода. Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области при столкновении автомобиля «Лада Ларгус» и грузовика на трассе погибли три сотрудника областного управления ФСИН.