Клещи в Хабаровском крае проснутся раньше срока из-за теплой погоды

В Хабаровском крае этой весной клещи могут проснуться раньше привычных сроков. Этого не исключают эксперты, обращая внимание на аномально теплую погоду. В 2019 году первые пострадавшие от укусов насекомых появились в середине марта, хотя обычно их активность начинается в апреле. В этом году погода для этого еще более благоприятна.

Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева, такая погода, как сейчас, характерна для конца марта. По долгосрочному прогнозу весна будет аномально ранней и теплой.

В свою очередь, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории экологии животных института водных и экологических проблем ДВО РАН Дмитрий Куренщиков отметил, что для пробуждения клещам достаточно, чтобы дневные температуры приближались к отметке +10 градусов.

Главный врач хабаровской дезинфекционной станции Сергей Ткачев заявил агентству, что медицинские власти готовы к раннему пробуждению клещей. Запас препаратов для акарацидной обработки имеется. Школы, детские сады и парки начали заключать договоры о проведении работ по борьбе с клещами.

В 2019 году сезон активности клещей продлился со второй декады марта до конца августа. В Хабаровском крае диагноз «энцефалит» подтвердили у пяти человек. Каждый 100-й обследованный в лаборатории паразит оказался переносчиком этой болезни.

2 марта в центре эпидемиологии Роспотребнадзора «Известиям» рассказали, что в 2020 году сезон активности клещей может продлиться не шесть месяцев, а восемь.