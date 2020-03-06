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Работу аттракционов проверят перед летним сезоном в Петербурге

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В Санкт-Петербурге перед летними каникулами проверят работу всех аттракционов. Мониторинг займет два месяца.

По данным Гостехнадзора, государственные инженеры-инспекторы будут осматривать места интенсивного использования аттракционов. Проверка продлится с 15 марта по 15 мая, сообщает телеканал «78». Специалисты проверят соблюдение правил размещения аттракционов, а также проведут разъяснительную работу с собственниками.

Летом 2019 года на Крестовском острове отдыхающие застряли на экстремальном аттракционе на высоте 50 м. По данным очевидцев, причиной инцидента стало отключение электричества.

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