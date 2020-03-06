МФТИ открыл набор на бесплатный курс программирования

Московский физико-технический институт (МФТИ) совместно с Фондом развития Физтех-школ при поддержке Фонда президентских грантов открыл набор на бесплатный онлайн-курс «Быстрый старт в спортивное программирование». Об этом 6 марта сообщили «Известиям» в пресс-службе Центра развития IT-образования МФТИ.

Курсы предназначены для студентов младших курсов технических специальностей и тех, кто обладает базовыми навыками программирования. Онлайн-курсы являются первой ступенью проекта интенсивной подготовки по спортивному программированию RuCode. К открытому курсу можно присоединиться до 15 марта 2020 года.

Курс будет рассчитан на четыре недели занятий. Слушатели познакомятся с базовыми алгоритмами, теорией чисел, динамическим программированием и теорией графов. Занятия будут проходить в виде видеолекций, большой блок задач будет предложен для самостоятельной работы. По окончании онлайн-курса студенты смогут продолжить погружение в тему спортивного программирования в рамках фестиваля RuCode.

Завершающим этапом программы станет фестиваль RuCode, победители которого будут приглашены за счет организаторов в Москву в качестве гостей на финал студенческого чемпионата мира по программированию ICPC.

Ранее 6 февраля Сбербанк и правительство Татарстана открыли в Казани кампус «Школы 21», в которой будет идти подготовка программистов.