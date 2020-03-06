Кубань просит федеральный центр закрепить статус чайных плантаций

Краснодарский край обратился к федеральному центру с просьбой официально закрепить статус чайных плантаций. Это позволит защитить участки от нецелевого использования.

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, работу по приданию особого статуса чайным плантациям региональные власти начали еще осенью 2019 года. Решение не принято, но учитывая, что президент России проявляет интерес к развитию чаеводства в Краснодарском крае, можно рассчитывать на его поддержку этой инициативы.

Если причислить участки к особо ценным сельхозугодьям, их нецелевое использование будет ограничено, а возможность застройки полностью исключена. Кроме того, важно сохранить «Краснодарский чай» как бренд и повысить на него спрос не только в России, но и за рубежом. Так, заинтересованность в этом продукте уже выражали Китай и Сербия, отметил Кондратьев.

Как пишет ИА «Кубанские новости» со ссылкой на Кондратьева, каждый год предприятия восстанавливают до 100 га чайных плантаций, местные власти компенсируют 80% затрат на реконструкцию и 50% затрат на оборудование для капельного орошения.

В 2020 году в Краснодарском крае должны восстановить 85 га чайных плантаций. Разработана программа развития отрасли чаеводства на Кубани в период с 2017 по 2021 год.