Прямой эфир

Жителей Ульяновской области на один вечер пустят в архивы региона

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ульяновской области состоится региональный архивный фестиваль «Архивный хронограф». Местных жителей на один день пустят в местные архивы.

Фестиваль стартует 10 марта, когда в России отмечается День архивов. В течение четырех дней в Ульяновской области будут проходить лекции, круглые столы и уроки патриотизма. В частности, в рамках выставочного проекта «Героический путь к Победе» посетители увидят подлинники документов, фотографии и письма с фронта. Об этом сообщает 1ul.ru.

13 марта состоится «Ночь в архиве». С 17 до 20 часов все архивы региона откроют двери для посетителей. Сотрудники проведут мастер-классы и экскурсии по хранилищам, а также организуют интерактивные программы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Танцплощадку обустроят в ульяновском парке Дружбы народов
Ватикан открывает архивы времен противоречивого папы Пия XII

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020