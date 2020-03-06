Жителей Ульяновской области на один вечер пустят в архивы региона

В Ульяновской области состоится региональный архивный фестиваль «Архивный хронограф». Местных жителей на один день пустят в местные архивы.

Фестиваль стартует 10 марта, когда в России отмечается День архивов. В течение четырех дней в Ульяновской области будут проходить лекции, круглые столы и уроки патриотизма. В частности, в рамках выставочного проекта «Героический путь к Победе» посетители увидят подлинники документов, фотографии и письма с фронта. Об этом сообщает 1ul.ru.

13 марта состоится «Ночь в архиве». С 17 до 20 часов все архивы региона откроют двери для посетителей. Сотрудники проведут мастер-классы и экскурсии по хранилищам, а также организуют интерактивные программы.