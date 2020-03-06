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Госпитальный сад в Казани преобразуют в общественное пространство

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Территорию госпитального сада на месте бывшего военного учреждения в Казани реконструируют и превратят в общественное пространство. Для посетителей организуют зеленую зону и точки общепита.

По словам архитектора проекта Олега Маклакова, здания, которые в годы работы госпиталя выполняли вспомогательные функции, имеют статус объектов культурного наследия. В рамках проекта предполагается их реставрация. Так как местная котельная памятником не является, ее реконструируют. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

После завершения всех работ площадка станет центром общественного притяжения. Помимо зеленой зоны, на территории планируют разместить музейные экспозиции, а также детские кружки дополнительного образования. Один из корпусов, предполагается, станет детским садом.

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