Жителей Волгоградской области задержали за сбыт фальшивых денег

Трех жителей Волгоградской области подозревают в сбыте фальшивых купюр. Молодые люди приобрели банкноты через интернет и пытались их обналичить.

По данным правоохранительных органов, жители Волжского и Быково 21, 23 и 24 лет в конце 2019 года приобрели десять купюр номиналом 5000 рублей. Часть купюр им удалось обналичить при оплате покупки в одном из торговых павильонов Волжского, сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».

Уголовное дело было возбуждено по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег». Трое подозреваемых задержаны. У них изъяли телефоны, электронные носители информации и компьютеры. Мера пресечения местным жителям пока не избрана.

Кроме того, в регионе продолжается комплекс мероприятий по установлению возможных мест хранения поддельных банкнот.