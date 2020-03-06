В ФРГ заявили о готовности к встрече «четверки» по Сирии

Правительство ФРГ по-прежнему готово к встрече «четверки» (Германия, Россия, Франция и Турция) по ситуации в Сирии, заявил в пятницу, 6 марта, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Готовность провести переговоры также вчетвером о мирном политическом пути из этой катастрофической ситуации в Идлибе есть», — приводит его слова «РИА Новости».

5 марта в Кремле прошли российско-турецкие переговоры. Как сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, главы государств три часа общались наедине, затем началась работа с делегациями. Ключевой темой обсуждения стал сирийский Идлиб.

В частности, стороны договорились о том, что с 6 марта в Идлибе будет введен режим прекращения огня.

Кроме того, согласован 12-километровый коридор безопасности у трассы М-4 на севере Сирии, и с 15 марта Турция и Россия приступят к совместному патрулированию данных территорий.

В заключение Москва и Анкара в очередной раз подтвердили свою позицию относительного того, что независимость Сирии неоспорима.

В целом Путин позитивно оценил итоги переговоров, которые в общей сложности затянулись на шесть часов.

3 марта Песков заявил, что в планах российского лидера нет совместной встречи с канцлером Германии и президентами Франции Эмманюэлем Макроном и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

О подготовке такой встречи написало издание Bloomberg со ссылкой на депутата от немецкого правящего блока ХДС/ХСС Михаэля Гроссе-Брёмера.

Ситуация в сирийской провинции обострилась в начале 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами. Турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела сирийских сил погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит». Ее цель — вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях от 2017 и 2018 годов.