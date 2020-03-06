Малокомплектную школу ликвидировали в Омске

В Омске ликвидировали малокомплектную школу. Фактически учебное учреждение не работало с 2014 года.

Школа №125 в свое время была признана малокомплектной. По решению городского совета имущество передали гимназии №75. Большинство учеников перевели в ближайшую гимназию. В какой-то момент в школе оставалось всего 23 ученика, сообщает ИА «Город55».

Предполагалось, что в здании откроют начальную школу или учреждение дополнительного образования на базе школы №125. Однако в итоге было принято решение о ликвидации учебного учреждения. Ликвидационную комиссию возглавила директор департамента образования Лариса Ефимова.

При этом отмечается, что в новом учебном году в школах Омска планируется открывать дополнительные классы. В первый класс пойдут 15 тыс. детей. Некоторые родители жаловались, что ребенка не удалось отдать в ближайшую от дома школу.