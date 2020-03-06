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Подпольный цех по производству алкоголя обнаружили в Крыму

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Сотрудники МВД по Крыму совместно с региональным управлением ФСБ изъяли около одной тысячи литров контрафактного алкоголя, который производили в подпольном цехе на окраине Белогорска. Продукция была замаскирована под элитное спиртное известных марок.

Лабораторные исследования подтвердили, что напиток не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Возбуждено уголовное дело, задержаны подозреваемые — мужчина и женщина.

«В настоящее время следствием им предъявлено обвинение в сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» части 2 статьи 238 УК РФ)», — сообщила Крыминформу старший помощник руководителя ГУ СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Более половины россиян не видели и не покупали контрафактную продукцию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Практически каждый второй россиянин (43%) сталкивался с проблемой нелегальной продукции: 21% покупали такую продукцию, еще 22% видели контрафактные товары в продаже.

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