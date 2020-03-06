Погибшие украинские шахматисты жили в московской квартире без ведома ее хозяина

Погибшего украинского шахматиста и его девушки не должно было быть в квартире, где нашли их тела. Хозяин сдавал жилье на Кастанаевской улице своему знакомому, который и пустил туда молодых людей.

«Без моего ведома туда поселили вот этих молодых людей. Они там месяц прожили», — рассказал владелец в интервью телеканалу «360».

Мужчина рассказал, что он когда-то сдал жилье своему приятелю с женщиной. Погибшая 18-летняя Александра Вернигора является ее дочкой.

Хозяину предстоит выяснить, каким образом там оказались погибшие. Арендатор — отчим Александры — пока ничего не смог сказать о произошедшем.

Вечером 5 марта в квартире дома № 35, корпус 1, по улице Кастанаевской на западе Москвы были обнаружены тела гроссмейстера Станислава Богдановича и его подруги Александры Вернигоры. Дверь квартиры была заперта изнутри, признаков насильственной смерти на телах молодых людей не обнаружено. По информации СМИ, на их головах были пакеты, возле кровати стоял газовый баллон, а вокруг валялись шарики с закисью азота. По предварительной версии, молодые люди могли погибнуть от «веселящего газа».

Также на телах погибших присутствовали следы от инъекций. У молодого человека есть следы от уколов на руках и ногах, у девушки они оказались под коленом. Однако шприцов в квартире, где находились умершие, не обнаружено, уточняет НСН.

Станислав Богданович являлся чемпионом Украины по шахматам, в 2017 году он стал гроссмейстером, сообщает «Федеральное агентство новостей». Недавно Богданович принял участие в шахматном интернет-матче между Украиной и Россией, выступив за вторую команду. О турнире он рассказал на своей странице в соцсети, но подвергся критике со стороны соотечественников, из-за чего позднее удалил пост.

Вернигора числится в рейтинге Международной шахматной федерации, однако в последнее время в турнирах не участвовала. Известно, что девушка приехала из Украины, а в России училась в МГУ.