Врача осудили за гибель ребенка после перелома руки в Пензе

В Пензе вынесен приговор в отношении медика после гибели ребенка. Врач недооценил состояние мальчика и не принял своевременные меры по госпитализации.

По данным правоохранительных органов, ребенок поступил в травмпункт детской областной больницы с переломом правой руки. После наложения гипсовой лангеты пациента отпустили. На следующий день ребенка в травмпункт привезла бригада скорой помощи, он жаловался на отеки мягких тканей, боль в правой кисти и высокую температуру. Травматолог-ортопед, который исполнял обязанности заведующего, недооценил тяжесть состояния мальчика и не принял мер для госпитализации ребенка и оценки его состояния. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

Позже реанимационная бригада снова доставила ребенка в областную больницу, где он скончался в течение нескольких часов.

Травматолога приговорили к полутора годам ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет.