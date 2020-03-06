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Первую партию выращенного в Приморье зерна отправили в Японию

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Первую перевалку зерновых грузов провели в морском порту Зарубино, ключевом участке МТК «Приморье-2». Судно с 2,7 тыс. т кукурузы направляется в японский порт Матсунага.

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, работы по отгрузке выполняла группа компаний «Легендагро» совместно с единственным стивидором морского порта Зарубино, ООО «Морской порт в Бухте Троицы».

Договор о перевалке зерновых подписали ГК «Легендаго» и «Морской порт в Бухте Троицы» в рамках Восточного экономического форума в сентябре 2019 года.

В зерновом году 2019-2020 ГК «Легенагро» планирует отправить на экспорт через Зарубино до 40 тыс. т зерновых и масличных грузов в Японию, КНР и Республику Корею. По словам гендиректора ООО «Морской порт в Бухте Троицы» Андрея Перевалова, порт Зарубино удачно расположен, он является логичным решением для организации нового маршрута для экспортных поставок российского зерна на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона.

Китайские грузоотправители также выбрали Зарубино в качестве ключевого звена международного транспортного коридора «Приморье-2». Он используется для транзита грузопотоков из Северного Китая.

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