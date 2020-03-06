В Уфе провели персональный парад для 102-летнего ветерана

В Уфе провели персональный парад для 102-летнего героя-фронтовика в честь Дня защитника Отечества во дворе его дома. Перед Мугином Нагаевым строем прошли более 150 военнослужащих в сопровождении оркестра. Ветерану вручили первый экземпляр нового ордена республики - Орден командира легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майора Шаймуратова. Мугин Нагаев весь боевой путь прошёл в составе 112 Башкирской кавалерской дивизии. Воевал на Брянском и Юго-западном фронтах. Был ранен в боях под Берлином.