Финалист «Лидеров России» назначен замглавы энергетического агентства
Финалист конкурса управленцев «Лидеры России» 2018–2019 годов Михаил Гузенко назначен заместителем генерального директора Российского энергетического агентства (РЭА) Министерства энергетики. Об этом сообщается на сайте проекта в пятницу, 6 марта,
Конкурс «Лидеры России» явлется флагманским проектом президентской платформы Автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей».
Ранее Гузенко руководил департаментом региональной политики РЭА. По итогам конкурса «Лидеры России 2020» наставником победителя стал министр энергетики России Александр Новак.
В новой должности Гузенко продолжит управлять имущественным комплексом, а также займется развитием филиальной сети агентства. Она имеет 61 филиал, в зоне ответственности находятся 85 субъектов страны и более тысячи сотрудников. Помимо этого, он займется вопросами цифровой трансформации Топливно-энергетического комплекса.
В октябре 2019 года более 150 участников конкурса «Лидеры России», среди которых финалисты, полуфиналисты и победили обоих сезонов, получили руководящие должности в федеральных и региональных государственных органах, крупных компаниях и государственных корпорациях.
Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета «Россия — страна возможностей» в октябре заявлял, что в государстве создали механизмы выявления перспективной, талантливой молодежи.
«Россия — страна возможностей» учреждена указом Путина от 22 мая 2018 года. Основные цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации россиян, создание эффективных социальных лифтов в стране. Набсовет возглавляет российский лидер.