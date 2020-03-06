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Финалист «Лидеров России» назначен замглавы энергетического агентства

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Фото: Лидеры России
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Финалист конкурса управленцев «Лидеры России» 2018–2019 годов Михаил Гузенко назначен заместителем генерального директора Российского энергетического агентства (РЭА) Министерства энергетики. Об этом сообщается на сайте проекта в пятницу, 6 марта,

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Конкурс «Лидеры России» явлется флагманским проектом президентской платформы Автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей».

Ранее Гузенко руководил департаментом региональной политики РЭА. По итогам конкурса «Лидеры России 2020» наставником победителя стал министр энергетики России Александр Новак.
В новой должности Гузенко продолжит управлять имущественным комплексом, а также займется развитием филиальной сети агентства. Она имеет 61 филиал, в зоне ответственности находятся 85 субъектов страны и более тысячи сотрудников. Помимо этого, он займется вопросами цифровой трансформации Топливно-энергетического комплекса.

В октябре 2019 года более 150 участников конкурса «Лидеры России», среди которых финалисты, полуфиналисты и победили обоих сезонов, получили руководящие должности в федеральных и региональных государственных органах, крупных компаниях и государственных корпорациях.

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета «Россия — страна возможностей» в октябре заявлял, что в государстве создали механизмы выявления перспективной, талантливой молодежи.

«Россия — страна возможностей» учреждена указом Путина от 22 мая 2018 года. Основные цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации россиян, создание эффективных социальных лифтов в стране. Набсовет возглавляет российский лидер.

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