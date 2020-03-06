Прямой эфир

Полицейский в Норильске отказался от взятки в полмиллиона рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Норильске возбуждено уголовное дело в отношении адвоката и его знакомого, которые пытались дать взятку полицейскому. Сумма в 500 тыс. рублей предназначалась за то, чтобы не дать ход расследованию.

Как пишет ИА KrasnoyarskMedia, адвоката и его клиента проверяли на причастность к краже арматурной стали с территории одного из предприятий. Они предложили деньги заместителю начальника отдела полиции №2 за отказ возбуждать уголовное дело.

Офицер полиции от взятки отказался и сообщил о случившемся в дежурную часть отдела. Позже адвоката задержали во время передачи взятки.

В конце февраля сообщалось, что в Якутии мужчина предложил 10 тыс. рублей в качестве взятки инспектору отдела миграции. Когда его поймали с поличным, он съел банкноты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сотрудника ГБУ «Жилищник» задержали по подозрению в получении взятки
Глава корпорации «АК Барс» Мистахов обвинен в даче взятки на 65 млн рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020