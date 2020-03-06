Полицейский в Норильске отказался от взятки в полмиллиона рублей

В Норильске возбуждено уголовное дело в отношении адвоката и его знакомого, которые пытались дать взятку полицейскому. Сумма в 500 тыс. рублей предназначалась за то, чтобы не дать ход расследованию.

Как пишет ИА KrasnoyarskMedia, адвоката и его клиента проверяли на причастность к краже арматурной стали с территории одного из предприятий. Они предложили деньги заместителю начальника отдела полиции №2 за отказ возбуждать уголовное дело.

Офицер полиции от взятки отказался и сообщил о случившемся в дежурную часть отдела. Позже адвоката задержали во время передачи взятки.

В конце февраля сообщалось, что в Якутии мужчина предложил 10 тыс. рублей в качестве взятки инспектору отдела миграции. Когда его поймали с поличным, он съел банкноты.