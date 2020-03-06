Теплоход с пассажирами дрейфует пятый день на Сахалине

Сахалинский теплоход «Игорь Фархутдинов« вот уже пятый день дрейфует с пассажирами на борту. Причина — пролив, который забит льдами, подойти к пирсу невозможно. На палубу людям выходить запрещают. Там скользко и опасно. Теплоход следовал с Сахалина на Кунашир, но вот уже пятые сутки торчит на рейде.