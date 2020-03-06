Ансамбль Псковского кремля сделают доступнее для маломобильных граждан

Прокуратура города Пскова провела проверку соблюдения требований законодательства о социальной защите инвалидов в Псково-Изборском музее-заповеднике.

Установлено, что на территорию комплекса объектов культурного наследия федерального значения «Ансамбль Псковского кремля» не обеспечен доступ для маломобильных групп населения. Прокурор города направил в адрес и.о. генерального директора государственного учреждения представление с требованием обеспечить доступ на территорию комплекса для инвалидов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Уже ведутся работы по устранению нарушений.

Псковский Кром (Кремль) — историко-архитектурный центр Пскова, ядро Псковской крепости. Расположен на узком и высоком мысу при впадении реки Псковы в реку Великую. Занимает площадь 3 га. В период Псковской республики (XIV — начало XVI веков) Кремль с его собором, вечевой площадью и кромскими клетями был духовным, юридическим и административным центром.