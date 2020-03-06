Адвокат Родченкова назвал безумными обвинения российских биатлонисток

Адвокат экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден ответил на заявления защитника российских биатлонисток о том, что подписи его подзащитного в «допинговом деле» — подделка, и оценил слова российских биатлонисток в суде.

«Очевидно, что отсталая правовая система России не догнала появление электронных подписей. Будьте уверены, заявления доктора Родченкова являются его собственными, и он одобрил каждое слово своих показаний», — цитирует Уолдена сайт Inside The Games.

Он отметил, что обвинения российских биатлонисток — безумные. Адвокат считает нелепыми утверждения и заявления о том, что данные под присягой показания подделаны.

Со 2 по 4 марта 2020 года в Спортивном арбитражном суде прошли заседания по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Слушания проходили по делу об использовании спортсменками допинга во время Олимпийских игр – 2014 в Сочи, за что Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал их и отобрал медали.

Во время первого заседания МОК обвинили в передаче документов с поддельными подписями Родченкова. Позже адвокат спортсменок Алексей Панич заявил, что подписи подделаны на семи из девяти документов.

В 2016 году бежавший в США Родченков рассказал на страницах New York Times о допинговых нарушениях российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи.

По итогам расследования Всемирное антидопинговое агентство и МОК признали 43 российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил.