Прямой эфир

28 февраля – 6 марта в объективе «Известий»

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Подготовка к инаугурации большого концертного органа в «Зарядье»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Подготовка к инаугурации большого концертного органа в «Зарядье»
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Конкурсе красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Конкурс красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих «Макияж под камуфляж» в Ракетных войсках стратегического назначения
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Празднование Масленицы в арт-парке «Никола-Леницец» в Калужской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Празднование Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области
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Хоккей КХЛ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Матч КХЛ «Динамо»–«Спартак». Слева Андре Петерссон, справа Михаил Юньков
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Высотка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Офисные работники в окнах делового центра в Москве
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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Встреча президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана в Москве
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Подъем со дна моря торпедного катера времен ВОВ в Севастополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Подъем со дна моря торпедного катера времен Великой Отечественной войны в Севастополе
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Музыкальный спектакль Воины духа о подвиге псковских десантников
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Музыкальный спектакль «Воины духа» в Москве о подвиге псковских десантников
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Подготовка девушек-курсантов в Военно-морском политехническом институте Петра Великого
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Подготовка девушек-курсантов в Военно-морском политехническом институте Петра Великого
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Кубок России по футболу Спартак-ЦСКА
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Кубок России по футболу «Спартак»–«ЦСКА». Слева Джордан Ларссон, справа Кирилл Набабкин
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Выставочный проект Tату, посвященный искусству татуировки в ГМИИ имени Пушкина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Выставочный проект «Tату», посвященный искусству татуировки, в ГМИИ имени Пушкина
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Севастополь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Город Севастополь с высоты птичьего полета
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