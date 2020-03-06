Новый премьер Украины пообещал подачу воды в Крым только для украинцев

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 6 марта, пообещал подавать воду в Крым исключительно для украинцев.

«Мы будем поставлять воду в Крым в случае необходимости или гуманитарной угрозы украинцам. Для хозяйственных нужд, для питья. Хоть цистернами. Мы должны это обеспечить. Это наше обязательство перед нашими украинцами» — цитирует телеканал РЕН ТВ речь политика в ходе выступления в Верховной раде

При этом премьер добавил, что в промышленных целях подача воды исключена.

Как сообщал УНИАН, 5 марта вечером в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» Шмыгаль сказал: «Вопрос подачи воды в оккупированный Крым - это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму».

Такую позицию премьера украинские националисты встретили с негодованием. Они обвинили Шмыгаля в оправдании воссоединения Крыма с Россией.

В ответ на это на своей странице в Facebook Шмыгаль написал: «Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины». Однако он подчеркнул, что Украина будет делать все возможное, чтобы позаботиться об украинцах, проживающих на территории Крыма.

Ранее в Киеве неоднократно заявляли, что не будут просто так поставлять воду в Крым. При этом в Верховной раде призывали возобновить водоснабжение ради уступок со стороны России по Донбассу.

Российская сторона решает проблему путем бурения новых артезианских скважин и поставками воды с материковой части страны. Полностью покрыть нужды крымчан в воде планируется в ближайшие несколько лет.

Украина прекратила поставку воды из Днепра в Крым по Северо-Крымскому каналу в апреле 2014 года. Вода по этому каналу обеспечивала до 90% потребностей полуострова. Такое решение в Киеве называли механизмом давления на Россию.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.