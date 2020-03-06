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Зеленый пояс появится вокруг Братска

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Вокруг Братска в Иркутской области будет создан зеленый пояс. Идею одобрила рабочая группа по проблемам экологии Братска, которую создали на базе комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве местного законодательного собрания.

Глава комитета Роман Глебов напомнил, что Братск включен в федеральный проект «Чистый воздух». Он направлен на значительное снижение объема вредных выбросов. Для того чтобы начать получать деньги по этой программе, город разработал комплексный план мероприятий по снижению выбросов.

Кроме того, в ближайшее время в Братске могут увеличить долю отчислений в бюджет за негативное воздействие на окружающую среду, которые уплачивают заводы-загрязнители. Сейчас городская казна получает 60% от выплат, 40% уходит в областной бюджет. Внесенные в Бюджетный кодекс изменения позволят самому муниципалитету определять доли отчислений.

В рабочей группе также рассматривают возможности проведения экологического мониторинга, увеличение количества путевок в детские лагеря, которые выделяются промышленным городам, возрождение лагерей и санаториев.

ИА IrkutskMedia напоминает, что ранее жительница Братска назвала северную столицу Приангарья «газовой камерой» из-за выбросов производств, которые окутали город.

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