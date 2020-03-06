Оркестр Росгвардии сыграл под окнами ветерана в Кемерово

Персональный концерт военного оркестра прошел прямо во дворе дома ветерана Великой Отечественной войны Анны Котенко. Музыканты находились на гастролях в Кемерово и решили сделать приятное. Анна Котенко прошла всю войну от Харькова до границы Польши с Германией. На фронте она была пулеметчицей, сбила немецкий самолет и закончила войну с «Красной Звездой». Ветерану уже 96 лет. Ей сложно выходить из дома. В Кемерово осталось всего 36 героев, прошедших войну. Оркестр Росгвардии останавливаться не собирается и до 8 Марта успеет объехать еще несколько домов, где живут ветераны.