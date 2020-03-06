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Движение грузовиков ограничат на трассах Самарской области

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В Самарской области будет введено ограничение движения грузовиков. Это позволит обеспечить сохранность дорог в неблагоприятных климатических условиях.

Запрет будет распространяться на транспорт весом более 7 т. С 1 по 30 апреля грузовикам ограничат проезд по дорогам регионального и межмуниципального значения, сообщает kp.ru. Кроме того, в летний сезон, с 20 мая по 31 августа, запрет на движение грузовиков будет действовать при температуре воздуха выше +32 градусов, уточняет НИА «Самара».

Подобные запреты являются ежегодными и необходимы для обеспечения сохранности дорог в неблагоприятную погоду.

Ограничение движения грузовиков вводят и другие регионы РФ. В Хабаровске проезд большегрузной техники в черте города будет запрещен с 3 апреля по 12 мая. Постановление администрации распространяется на транспорт с нагрузкой, превышающей 3,5 т на ось.

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