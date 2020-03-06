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Сезон велопроката в Москве откроется в апреле

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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Сезон велопроката в 2020 году в Москве стартует во второй половине апреля. Об этом 6 марта сообщается на сайте столичной мэрии.

В ведомстве отметили, что в этом могу велопрокат будет действовать и в новых районах: добавятся еще 100 станций. Таким образом, всего в городе их станет 629. Велопарк пополнится на 1000 велосипедов — до 6,5 тыс.

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«Велосипеды особенно удобны для коротких поездок по городу. На них, например, можно добираться от станции метро до дома, места работы или парка», — заявили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В 2019 году у московского велопроката был самый длинный сезон в его истории, пишет «Москва 24». Станции аренды велосипедов в столице работали с 20 апреля по 17 ноября. За прошлый год горожане и гости столиц совершили 5 млн поездок на велосипедах, что почти на 17% больше, чем в 2018 году.

Городской велопрокат появился в Москве в 2013 году. С тех пор в системе зарегистрировались 1,5 млн человек. Сервис охватывает 42% московских районов. В среднем городскими велосипедами пользуются 30 тыс. раз в день.

Вместе с тем, власти призвали велосипедистов не ездить по тротуарам и выезжать туда только в крайнем случае. В мэрии напомнили, что передвигаться по Москве на альтернативном транспорте можно по-разному. Например, владельцы самокатов по правилам дорожного движения приравниваются к пешеходам, так что вполне могут ездить по тротуарам, а также пешеходным и велопешеходным дорожкам. Для велосипедистов же прокладывают велодорожки. Если нужной инфраструктуры нет, то велосипедисты могут ехать по правому краю проезжей части или по обочине, а также пользоваться полосами для общественного транспорта, отмечает агентство городских новостей «Москва». Передвигаться на велосипедах по дорогам со знаками «Автомагистраль» и «Дорога для автомобилей» строго запрещено.

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