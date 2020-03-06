Group-IB назвала клеветой обвинения США в адрес своего сотрудника

Российская компания в области кибербезопасности Group-IB назвала бездоказательными обвинения в адрес своего сотрудника Никиты Кислицина, которого власти США обвинили в неправомерном доступе к компьютерной информации.

«Group-IB считает, что обвинения в адрес Никиты Кислицина не содержат доказательств его вины, исследовательская деятельность, направленная на анализ компьютерной преступности, не является преступлением. Более того, ни компания, ни ее сотрудник Никита Кислицин не получали официальных повесток, уведомлений или приглашений на предстоящие судебное заседание по делу Никулина», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.

В США Кислицину предъявлены обвинения по двум пунктам, связанным с использованием незаконных устройств доступа. По данным минюста США, он якобы получил данные пользователей социальной сети и пытался продать их за €5,5 тыс. Один пункт обвинения предполагает до 10 лет тюрьмы, другой — до 5 лет, также Кислицину грозит штраф в $250 тыс. Обвинительное заключение датировано 2014 годом, но было рассекречено и выложено в базу данных суда Сан-Франциско только на этой неделе.

В Group-IB подчеркнули, что ни компания, ни ее сотрудник не получали официального вызова на суд в Сан-Франциско. Компания связывает обвинения против Кислицина с делом Евгения Никулина, суд по делу которого начнется в Калифорнии 9 марта. Никулина обвиняют в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Никулин был задержан в 2016 году в Праге по запросу американских спецслужб, в марте 2018-го экстрадирован в США, где ему грозит около 30 лет заключения.

Кислицин с 2006 по 2012 год был главным редактором журнала «Хакер», в 2012 году некоторое время работал в США, а с 2013 года работает в Group-IB, где занимается так называемой разведкой угроз безопасности.