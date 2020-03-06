В России запретят леденцы, конфеты и жвачки с никотином

Весной может вступить в силу запрет на товары с никотином , законопроект направлен на согласование в государственно-правовое управление президента. Ограничения коснутся леденцов, конфет и жвачек с этим веществом. Данная продукция содержит в десятки раз больше никотина, чем сигареты. В Минздраве утверждают: чаще всего, такие сладости покупают школьники, есть сведения о массовых отравлениях. Новая норма не коснётся средств для борьбы с зависимостью от табачных изделий.