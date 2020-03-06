В Симферополе рассказали о росте мобильности жителей из-за моста в Крым

Запуск пригородного сообщения по Крымскому мосту между полуостровом и Краснодарским краем повысит транспортную мобильность жителей соседних регионов. Такое заявление в пятницу, 6 марта, министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

«Такая связь двух регионов повышает мобильность в перемещении. Это касается и трудовой миграции – студенты ездят обучаться в Керчь, так как в Анапе нет таких учебных заведений. У нас есть потребность в перевозке студентов между Керчью и Анапой. То есть это устойчивая связь не только для отдыхающих, но и для тех людей, которые там живут, которые ездят на работу, учебу», — приводит «РИА Новости» слова Карпова.

Кроме того, главный инженер ФКУ Упрдор «Тамань» Ольга Жукова в разговоре с агентством сообщила, что Крымский мост готов к постепенному росту железнодорожного трафика.

Она отметила, что дорога построена с запасом прочности и оснащена современными устройствами блокировки, централизации и сигнализации.

Крымский мост соединил полуостров с Краснодарским краем и стал самым протяженным в России и в Европе — его длина составляет 19 км. Он состоит из двух параллельных частей — автодорожной и железнодорожной. Движение по первой было открыто в 2018 году, а по второй — 23 декабря 2019-го.

Первый поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь 25 декабря 2019 года. На следующий день вокзал Симферополя принял первый поезд из Москвы.

19 февраля стало известно о запуске поездов Керчь–Анапа. На данном маршруте предусмотрены остановки в нескольких населенных пунктах. Регулярное сообщение начнется с 7 марта.

Кроме того, в конце апреля ожидается запуск новых железнодорожных маршрутов в Крым, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга в Феодосию и Евпаторию.