Детский парк имени Байды капитально отремонтируют в Севастополе

Детский парк имени Байды в Севастополе вошел в список из шести общественных пространств, где проведут капитальный ремонт в этом году. На этот объект потратят более 100 млн рублей.

Также в перечень попали: сквер 60-летия Октябрьской Революции (почти 80,5 млн рублей), сквер на набережной «Парк Победы» (около 127 млн рублей), сквер Севастопольских курсантов (123 млн рублей), площадь перед Домом культуры рыбаков (100,7 млн рублей), парк на улице Музыки (порядка 49 млн рублей). Об этом пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Напомним, в 2019 году на благоустройство девяти скверов и парков Севастополя было выделено 400 млн рублей. В целом проведено благоустройство 17 пространств.