Женские элитные подразделения показали огневую подготовку

Накануне 8 Марта военнослужащие-женщины бригады специального назначения Центрального военного округа показали огневую подготовку. Девушки совершили марш в полной экипировке и с оружием. Провели стрельбы из автоматов Калашникова АК-74, пистолетов ПМ и гранатометов РПГ-26. Женщины также отработали нормативы по сборке стрелкового оружия. Кроме того, военные совершили прыжки с парашютом.