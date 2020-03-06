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Минфин предложил условия для конфискации незаконно выведенной валюты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Министерство финансов РФ предложило проект поправок в Уголовный кодекс, в котором изложены условия для конфискации незаконно выведенной из России валюты. Документ опубликован в пятницу, 6 марта, на портале проектов нормативных правовых актов.

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В числе таких условий в тексте законопроекта перечисляются невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам с использованием подложных документов. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), которые содержатся в пояснительной записке к документу, с 2013 года по первое полугодие 2019 года в России было возбуждено 1,6 тыс. уголовных дел по этим статьям и зафиксировано 4466 подобных преступлений. По ним за последние шесть лет осудили чуть более 100 человек.

В действующем законодательстве к конфискации прибегают, например, в случае контрабанды денег, алкоголя, взрывчатых веществ, перевозимых через границу. Статьи 193 и 193.1 УК (так называемые валютные статьи) на данный момент не предусматривают конфискацию.

В ноябре 2019 года Минфин занимал противоположную позицию и выступал за отмену этих статей. В ведомстве тогда заявляли, что их нарушение представляет собой способ отмывания преступных доходов.

В декабре президент России Владимир Путин предложил свой вариант поправок в статьи о валютных преступлениях. Эти изменения предусматривали применение уголовного наказания лишь в том случае, если предприниматель уже наказывался по нарушению в административном порядке. Также глава государства предложил повысить сумму крупного нарушения с 9 млн сразу до 100 млн рублей, а для особо крупного размера — с 45 млн до 150 млн рублей.

25 октября 2019 года сенатор Николай Журавлев и группа депутатов внесли в Госдуму пакет поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, предусматривающих уголовную ответственность для нелегальных кредиторов. Новый законопроект предусматривает выделение незаконного кредитования в отдельный состав преступления и установление уголовной ответственности за него.

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