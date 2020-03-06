Московских автомобилистов призвали к бдительности в мартовские праздники

Московских автомобилистов призвали быть внимательнее на дорогах в мартовские праздники, а также соблюдать правила парковки. Об этом говорится в сообщении «Московского паркинга», поступившем «Известиям» 6 марта.

Там напомнили, что в грядущие выходные в честь Международного женского дня в столице планируются фестивали в городских парках, концерты, выставки и другие массовые мероприятия, в связи с чем на некоторых улицах могут действовать ограничения движения. Кроме того, в центре города ожидается большой поток людей, многие из которых могут приехать на личном транспорте.

В «Московском паркинге» также отметили, что парковка на улицах 8 и 9 марта будет бесплатной для всех автомобилистов. Это касается и тех улиц, на которых действует повышенный тариф 380 рублей в час. Плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме.

На возникшие вопросы ответят специалисты контакт-центра «Московский транспорт» по телефонам +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного. Кроме того, интересующую информацию можно получить в сервисных центрах «Московский транспорт». 7 и 9 марта они будут работать с 8:00 до 20:00 мск.

3 марта сообщалось, что с начала года за консультациями по вопросам платных парковок в Москве обратились более 18,4 тыс. человек. В основном они интересовались правилами оформления парковочных разрешений и покупкой парковочных абонементов.