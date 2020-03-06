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Губку для сбора нефтепродуктов разработали в Томске

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Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали новый материал для очистки воды от нефтепродуктов на основе обычной бытовой губки. С помощью солей диазония ученые сделали ее супергидрофобной — она отталкивает воду, при этом эффективно сорбирует молекулы нефтепродуктов.

С развитием методов нефтедобычи на морском и океанском дне возрастает риск ее разливов, отмечает РИА «Томск». Для последующего удаления собранных нефтепродуктов с поверхности губки ученые внедрили в структуру наночастицы железа.

В ходе тестирования материал показал эффективность с высокостабилизированными и низкостабилизированными эмульсиями, а также с промышленными маслами, которые могут загрязнять природные водоемы.

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