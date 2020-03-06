В Екатеринбурге женский взвод провел первую тренировку

В Екатеринбурге женский взвод роты почетного караула провел первую тренировку — он откроет юбилейный парад Победы. 24 девушки стройным маршем пройдут вслед за ротой барабанщиков, задающих ритм. В отборе приняли участие больше двухсот женщин-военных, они служат в различных частях Центрального военного округа на Урале, в Сибири и Поволжье. К празднику для девушек сшили специальную обувь и форму. Различий в подготовке мужчин и женщин нет. Участницы церемонии тренируются в бассейне и спортивном манеже — выполняют силовые упражнения и растяжку. Единственный особый критерий отбора — рост не ниже 170 см. Это чтобы женская рота почетного караула не выделялась на фоне высоких мужчин-военных.