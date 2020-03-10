В горах Сочи пройдет спортивно-музыкальный фестиваль Quiksilver New Star Camp

С 27 марта по 5 апреля на курорте «Роза Хутор» пройдет крупнейший спортивно-музыкальный фестиваль Quiksilver New Star Camp, каждый год собирающий тысячи участников. Он признан лучшим в России по версии профессиональной ежегодной премии индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций BEMA. В 2020 году фестиваль пройдет в одиннадцатый раз. Гостей ждут вечеринки, диджей-сеты и живые выступления артистов, соревнования по горным лыжам и сноуборду, мастер-классы, катание с прорайдерами в сноупарке, лекции, йога и многое другое.

Полное расписание событий фестиваля опубликовано на официальном сайте фестиваля www.newstarcamp.ru .

Хедлайнером музыкальной программы стал французский электронный дуэт The Blaze. Их двухчасовой DJ-сет запланирован на вечеринке Bacardi dancefloor grand opening 28 марта.

В числе других приглашенных артистов – австралийский DJ и по совместительству популярный блогер Tigerlily, московская группа Cream Soda, а также российские музыкальные коммьюнити Encore, Slowdance, Level Dva, System 108 и другие.

Для тех, кто любит более вдумчивый и спокойный досуг, организаторы увеличили количество занятий по йоге и добавили запись онлайн, устроили показы новых экстремальных фильмов Трэвиса Райса и Лизы Андерсон, лекции о спорте и культуре и занятия английским.

Кроме того, в этом году усилены взрослые и детские группы для начинающих по сноубордингу и горным лыжам, в которые также действует онлайн-запись.

Для того, чтобы посещать все мероприятия фестиваля, необходимо иметь браслет участника. Приобрести его можно на сайте www.newstarcamp.ru в составе тура (куда также включен ски-пасс и проживание в отеле от 0 до 5*) или отдельно в штабе фестиваля).