Прямой эфир

В горах Сочи пройдет спортивно-музыкальный фестиваль Quiksilver New Star Camp

0
Фото: Quiksilver New Star Camp
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 27 марта по 5 апреля на курорте «Роза Хутор» пройдет крупнейший спортивно-музыкальный фестиваль Quiksilver New Star Camp, каждый год собирающий тысячи участников. Он признан лучшим в России по версии профессиональной ежегодной премии индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций BEMA. В 2020 году фестиваль пройдет в одиннадцатый раз. Гостей ждут вечеринки, диджей-сеты и живые выступления артистов, соревнования по горным лыжам и сноуборду, мастер-классы, катание с прорайдерами в сноупарке, лекции, йога и многое другое.

Полное расписание событий фестиваля опубликовано на официальном сайте фестиваля www.newstarcamp.ru .

Хедлайнером музыкальной программы стал французский электронный дуэт The Blaze. Их двухчасовой DJ-сет запланирован на вечеринке Bacardi dancefloor grand opening 28 марта.

В числе других приглашенных артистов – австралийский DJ и по совместительству популярный блогер Tigerlily, московская группа Cream Soda, а также российские музыкальные коммьюнити Encore, Slowdance, Level Dva, System 108 и другие.

Для тех, кто любит более вдумчивый и спокойный досуг, организаторы увеличили количество занятий по йоге и добавили запись онлайн, устроили показы новых экстремальных фильмов Трэвиса Райса и Лизы Андерсон, лекции о спорте и культуре и занятия английским.

Кроме того, в этом году усилены взрослые и детские группы для начинающих по сноубордингу и горным лыжам, в которые также действует онлайн-запись.

Для того, чтобы посещать все мероприятия фестиваля, необходимо иметь браслет участника. Приобрести его можно на сайте www.newstarcamp.ru в составе тура (куда также включен ски-пасс и проживание в отеле от 0 до 5*) или отдельно в штабе фестиваля).

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020