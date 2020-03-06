Условия содержания верблюда Кеши проверили в Тюменской области

Инспекторы не обнаружили признаков жестокого обращения с верблюдом Кешей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Проверка проводилась совместно с межрайонной природоохранной прокуратурой в деревне Якуши, передает портал «Наш город». Документы, регламентирующие содержание верблюдов в личных подсобных хозяйствах, у владельцев отсутствуют. При этом рацион питания и условия содержания верблюда нарекания не вызвали.

Ранее мэр Биробиджана Александр Головатый предложил организовать в городе системный учет домашних животных. По его мнению, местные жители должны брать на себя ответственность за питомцев. В последнее время участились сообщения от зоозащитников о том, что питомцев выбрасывают на улицы и они умирают от голода.