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Два вагона повышенной комфортности ввели в состав Архара–Облучье

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Пригородные пассажирские поезда сообщением Архара–Облучье и Облучье–Архара пополнились новыми плацкартными вагонами повышенной комфортности. По поводу их запуска состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие руководители Дальневосточной железной дороги, компании-перевозчика АО «Экспресс Приморья», представители районных властей и правительства Амурской области.

Как отмечает ИА ЕАОMedia, вагоны сделаны на Тверском вагоностроительном заводе. От своих предшественников они отличаются не только обновленным дизайном, но и техническими характеристиками. Так, каждый вагон оборудован системой климат-контроля с кондиционером, холодильником, СВЧ-печью и двумя экологически чистыми туалетами вакуумного типа.

Кроме того, в вагонах для обеспечения безопасности пассажиров установили автоматические двери, новые системы связи, пожарную сигнализацию и видеонаблюдение. У пассажиров появилась возможность заряжать мобильные телефоны с помощью USB-портов и розеток.

Уровень шума в новых вагонах удалось снизить благодаря повышенной герметичности дверей и окон. Общую вибрацию подвижного состава во время движения значительно уменьшило использование современных материалов при изготовлении рамы вагона.

Первая партия из шести плацкартных вагонов поступила на Дальневосточную железную дорогу летом 2019 года, в преддверии празднования 45-летия начала строительства БАМа. Их ввели в эксплуатацию в составе поездов в Тындинском регионе.

В 2020 году на Дальневосточную магистраль поставили три вагона. Два из них будут курсировать между Архарой и Облучьем, а третий обновит пригородный поезд Уссурийск–Хасан.

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