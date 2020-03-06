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После гибели двух шахтеров в Коми возбудили уголовное дело

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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По факту гибели двух человек в шахте компании «Воркутауголь» возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 3 ст. 217 УК РФ). Об этом сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по Республике Коми 6 марта.

Следователи устанавливают круг лиц, допустивших нарушения, и опрашивают свидетелей, говорится на сайте ведомства. На место происшествия выехал глава следственного отдела по Воркуте. Ход расследования находится на контроле руководства республиканского управления СК.

Как заявил прокурор воркутинской межрайонной прокуратуры по надзору в угледобывающей отрасли Сергей Данилов ТАСС, в работе шахты ранее неоднократно выявлялись нарушения. Ведомство инициировало проверку.

Рано утром в пятницу, 6 марта, в шахте «Воркутинская» произошел выброс метана в конвейерном штреке подготовительного забоя, подача электроэнергии была отключена системой защиты. В момент инцидента на месте находились четыре человека, двум из них удалось выбраться на свежую струю воздуха самостоятельно, другие двое погибли. Позже на поверхность были выведены все находившиеся в шахте.

На данный момент деятельность предприятия приостановлена, проводится разгазирование горных выработок. На месте работают подразделения военизированных горноспасательных частей, угрозы взрыва нет.

Причины происшествия выясняются.

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