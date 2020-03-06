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Дениса Гусева назначили новым главврачом Боткинской больницы

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Новым главным врачом клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина назначен Денис Гусев. Об этом сообщает в пятницу, 6 марта, администрация Санкт-Петербурга.

Решение о кадровых перестановках принял вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев. Чиновник уже представил Гусева руководителям структурных подразделений Боткинской больницы.

«Ранее он (Денис Гусев. — Ред.) занимал пост главного врача СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», — говорится в заявлении.

Денис Гусев окончил в 1995 году Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова. В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию, в 2007 году — докторскую диссертацию. С 2015 года он возглавлял городской центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Кроме того, Гусев — автор более двухсот научных и учебно-методических работ.

11 февраля жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина, прибывшая из Китая, совершила побег из карантинного бокса из Боткинской больницы. Три дня спустя ее примеру последовали еще трое пациентов — двоих из них медики уговорили вернуться.

В свою очередь главный инфекционный врач города Наталия Башкетова подала в суд иск о принудительной госпитализации Ильиной.

19 февраля главврач Боткинской больницы Алексей Яковлев был уволен по инициативе работодателя. Он добавил, что нужны нормативные законодательные акты, которые бы регулировали подобные эпизоды с побегами пациентов из медицинских учреждений.

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