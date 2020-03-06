В Петербурге госпитализировали 64 человека с подозрением на COVID-2019

Более 60 человек, приехавших в Санкт-Петербург из стран со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, в настоящее время обследуют врачи. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщили «РИА Новости» в городском комитете по здравоохранению.

«По данным на 7.30 утра, в больницу имени Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран», — рассказала собеседница информагентства.

4 марта появилась информация, что итальянского студента, обучающегося в Санкт-Петербурге, госпитализировали для обследования на заражение SARS-CoV-2. Сообщалось, что в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия. Позже более 700 студентов в Петербурге были отправлены на карантин.

В тот же день Роспотребнадзор сообщал, что в России зафиксировали шесть случаев коронавируса: четыре — у россиян и два — у китайцев. Граждане КНР уже выздоровели, их выписали из больниц в середине февраля.

На следующий день, 5 марта, стало известно, что в Петербурге отменили Международный экономический форум из-за угрозы распространения коронавируса. Решение было принято с целью защитить гостей и участников мероприятия от заражения.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года. Позже заболевание распространилось и на другие страны. По последним данным, количество погибших от коронавируса только в Китае увеличилось до 3042, всего заразившихся в стране 80 552 человека.

В ВОЗ объявили, что смертность от вызываемой им пневмонии COVID-19 составляет 3,4%, в то время как от сезонного гриппа — менее 1%.