Более 160 млн рублей выделят на поддержку бизнеса в ЕАО

В 2020 году в ЕАО на поддержку малого и среднего бизнеса предусмотрено выделение 164 млн рублей. Об этом сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции в ЕАО.

Как пишет ИА EAOMedia, власти намерены расширить систему поддержки предпринимательства. Так, на базе областного МФЦ начнет работать коворкинг-центр. В нем начинающий предприниматель сможет получить бесплатное юридическое, бухгалтерское, правовое, административное сопровождение. Ему обеспечат бесплатное обучение, участие в семинарах, форумах, выставках.

Удаленное рабочее место «Мой бизнес» будет открыто в городе Облучье. Для фермеров откроют Центр "Сельхозкооперации". Он заработает по программам поддержки Минсельхоза.

По словам главы региона, сейчас в ЕАО зарегистрировано более 4 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Власти считают стратегическим ресурсом для роста экономики развитие этой отрасли.

В правительстве ЕАО обещают обеспечить доступ предпринимателей к системе господдержки. В ближайшее время она будет совершенствоваться и должна выйти на отвечающий всем запросам современности уровень в рамках отраслевых национальных проектов.