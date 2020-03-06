Прямой эфир

Более 160 млн рублей выделят на поддержку бизнеса в ЕАО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2020 году в ЕАО на поддержку малого и среднего бизнеса предусмотрено выделение 164 млн рублей. Об этом сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции в ЕАО.

Как пишет ИА EAOMedia, власти намерены расширить систему поддержки предпринимательства. Так, на базе областного МФЦ начнет работать коворкинг-центр. В нем начинающий предприниматель сможет получить бесплатное юридическое, бухгалтерское, правовое, административное сопровождение. Ему обеспечат бесплатное обучение, участие в семинарах, форумах, выставках.

Удаленное рабочее место «Мой бизнес» будет открыто в городе Облучье. Для фермеров откроют Центр "Сельхозкооперации". Он заработает по программам поддержки Минсельхоза.

По словам главы региона, сейчас в ЕАО зарегистрировано более 4 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Власти считают стратегическим ресурсом для роста экономики развитие этой отрасли.

В правительстве ЕАО обещают обеспечить доступ предпринимателей к системе господдержки. В ближайшее время она будет совершенствоваться и должна выйти на отвечающий всем запросам современности уровень в рамках отраслевых национальных проектов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Машины для доставки пенсионеров из сел в больницы закупили в ЕАО
Путин согласился закрепить в Конституции роль предпринимательства

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020